AK Parti Milletvekili Koncagül, kazada hafif yaralandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da, şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için yola çıkan AK Parti üyelerinin bulunduğu minibüsle kurtarıcı kamyoneti çarpıştı. Kazada AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, ayağından hafif yaralandı.

?AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, İl Başkanı Mestan Özcan ve bazı parti yöneticileri, İdlib'deki saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Birhan Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için 58 AK 100 plakalı minibüsle Muratlı ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Minibüs, tali yoldan ana yola çıkan bir kurtarıcı kamyoneti ile çarpıştı. Kazada, Milletvekili Koncagül ayağından hafif yaralandı. Milletvekili Çiğdem Koncagül, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koncagül, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.