AK Parti Milletvekili Menekşe'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Menekşe'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Menekşe'den yeni yıl mesajı

8 saat önce

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Milletvekili Menekşe'den yeni yıl mesajı, System.String[]

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


AK Parti Nevşehir Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Menekşe yayınladığı mesajda, her alanda umutların, beklentilerin yeşerdiği, sevinçlerin tazelendiği yeni bir yıla girildiğini belirterek, şunları ifade etti:


"Acı olayları, güzel anıları ve sevinçleriyle dolu bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla giriyoruz. Önümüzdeki yıl, geleceğimizin daha güzel olması için hepimizin üzerine sorumluluklar düşüyor. Özveriyle çalışmalı, empatiyi, diyaloğu daha fazla önemsemeli, dünyadaki teknolojik dönüşümün öncüsü olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 2020'yi selamlarken; demokrasi ve ekonomisi ile güçlü, refah içinde bir Türkiye inancıyla 2020 yılının tüm insanlığa güzellikleriyle gelmesini diliyorum." - NEVŞEHİR

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları
Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajı yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın fotoğraf yarışmasında 3 kareyi oyladı

Son Dakika Haberleri
00:34 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
00:33 Başkan Gürün görevli personelin yeni yılını kutladı - Son Dakika Haber
00:30 Bakan Turhan yeni yıla Bolu'da Karayolları işçileri ile girdi - Son Dakika Haber
00:22 İran, Irak'taki saldırıyla ilgili ABD'nin iddialarını reddetti - Son Dakika Haber
00:22 Macron'dan emeklilik reformu açıklaması, elden geçirilecek - Son Dakika Haber
23:28 İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Son Dakika Haber
21:57 Optimar'dan yılın son anketi geldi! İşte partilerin oy oranları - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 00:44:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Menekşe'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]