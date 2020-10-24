AK Parti Milletvekili Minsolmaz'dan köy ziyareti - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Minsolmaz, ziyarette köy muhtarı Cavit Yalçındağ'dan köydeki yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yollarda devam eden bakım ve onarım çalışmalarını da inceleyen Minsolmaz, bir köy kahvehanesinde vatandaşların isteklerini dinledi.

Minsolmaz, konuşmasında köylere çok önem verdiklerini söyledi.

Vatandaşlara kaliteli ve en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını ifade eden Minsolmaz, köylerde en küçük soruna yer bırakmak istemediklerini belirtti.

Muhtar Yalçındağ da Minsolmaz'ın köyü ziyaret etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yatırımlarımızı ve sorunlarımızı yerinde inceledik. Her konuda yardım sözü aldık. Ziyareti bizleri çok mutlu etti." dedi.