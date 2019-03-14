Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan İnceleme

AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan İnceleme

31 dakika önce

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ve çevresinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan İnceleme, System.String[]
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ve çevresinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Kadirli- Adana kara yolunun Azaplı köyü girişinde başlanılan yol çalışmalarını inceleyen Durmuşoğlu, yetkililerinden bilgi aldı.


Durmuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, yolun medeniyet olduğunu belirterek, çalışmaların hızlı şekilde yürütülmesi ve hizmetin devamı için vatandaşlara da büyük görev düştüğünü söyledi.


Kadirli- Ceyhan hattında bölünmüş yol çalışmasında kamulaştırma işlemlerinin uzun sürdüğünü, bununla ilgili vatandaşların da üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak 2002'den bu yana ulaşıma özel önem veriyoruz, dağları deliyoruz insanlarımızı birleştiriyoruz, bölünmüş yolların ne kadar gerekli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz. Biz göreve başladığımızdan bu yana bölgemizdeki yol ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak için özel bir çaba sarf ediyoruz. Bu gayretimizin neticesinde, ihalesi daha önce yapılan Kadirli-Ceyhan yolunda 3 kilometrelik bölünmüş yol çalışmalarımızın tamamlanması için vatandaşlarımızın hizmetlerin kısa sürede yapılması için destek vermesi gerekiyor. Kamulaştırma işlemleri çok uzun sürüyor. Adana yolu üzerinde çalışmalarına başlanılan yolumuz, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Kadirli, Mücahit Durmuşoğlu, Milletvekili, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:15:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]