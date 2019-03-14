AK Parti Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'ndan İnceleme
31 dakika önce
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli ve çevresinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.
AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
, Kadirli
ve çevresinde devam eden yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.
Kadirli- Adana
kara yolunun Azaplı köyü girişinde başlanılan yol çalışmalarını inceleyen Durmuşoğlu, yetkililerinden bilgi aldı.
Durmuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, yolun medeniyet olduğunu belirterek, çalışmaların hızlı şekilde yürütülmesi ve hizmetin devamı için vatandaşlara da büyük görev düştüğünü söyledi.
Kadirli- Ceyhan
hattında bölünmüş yol çalışmasında kamulaştırma işlemlerinin uzun sürdüğünü, bununla ilgili vatandaşların da üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getiren Durmuşoğlu, şunları kaydetti:
"AK Parti olarak 2002'den bu yana ulaşıma özel önem veriyoruz, dağları deliyoruz insanlarımızı birleştiriyoruz, bölünmüş yolların ne kadar gerekli olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyoruz. Biz göreve başladığımızdan bu yana bölgemizdeki yol ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamak için özel bir çaba sarf ediyoruz. Bu gayretimizin neticesinde, ihalesi daha önce yapılan Kadirli-Ceyhan yolunda 3 kilometrelik bölünmüş yol çalışmalarımızın tamamlanması için vatandaşlarımızın hizmetlerin kısa sürede yapılması için destek vermesi gerekiyor. Kamulaştırma işlemleri çok uzun sürüyor. Adana yolu üzerinde çalışmalarına başlanılan yolumuz, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:44 Kaynak: AA
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