Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'den Teşekkür Mesajı

AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'den Teşekkür Mesajı

48 dakika önce

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, hafta sonunda gerçekleştirilen Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimi'nde, kentte partilerine verilen destekten dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'den Teşekkür Mesajı, System.String[]
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, hafta sonunda gerçekleştirilen Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimi'nde, kentte partilerine verilen destekten dolayı teşekkür mesajı yayımladı.


Kesin olmayan seçim sonuçlarına AK Parti'li adayların il genelindeki 23 seçim bölgesinin 17'sinde başarı sağladığını belirten Açıkgöz, bundan sonraki süreçte hizmet yarışının başlayacağını belirtti.

Açıkgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Bir yerel seçimi daha geride bıraktık. Milletimiz, sandığa giderek hür iradesini ortaya koydu. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de yine AK Parti ile gönül belediyeciliği kazanmış oldu. Milletimizin verdiği karar hepimizin başının üstündedir. Seçimleri kazanan tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda beldelerimize, ilçelerimize, şehrimize güzel hizmetlerde bulunmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni dönemde gönül belediyeciliği Nevşehir'de en verimli şekilde hayat bulacaktır. Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımıza hizmet boynumuzun borcudur. Bu vesile ile tüm halkımıza teşekkür ediyorum. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:09 Kaynak: AA

Nevşehir, Mustafa Açıkgöz, Milletvekili, AK Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın İmzasıyla Yayınlanan İlanda "İstanbul" Detayı Dikkat Çekti Öğrencilere Her Sabah El Öptüren Müdür, AK Parti'den Başkan Oldu Gözaltına Alınan CHP Siverek Adayı Fatih Bucak Serbest Bırakıldı Son Dakika! AK Parti Ankara İl Başkanı: Oyların Heba Edilmesine Razı Gelemeyiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'den Teşekkür Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]