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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR'İN VEFAT EDEN BABASI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN - Son Dakika

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR'İN VEFAT EDEN BABASI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN

17.11.2021 13:40
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR'İN VEFAT EDEN BABASI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir (89) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir (89) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Hanefi Demir için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı, Demir'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Hanefi Demir, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Hanefi Demir için bugün öğle vakti Fatih Camii'nde tören düzenlendi. Cenazede Demir'in çocukları Mustafa Demir ve Sıddık Demir, İsmet Demir, Sabahattin Demir taziyeleri kabul etti. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve yakınları katıldı. Demir için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Demir'in cenazesi namazın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

- İstanbul

Mustafa Demir, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR'İN VEFAT EDEN BABASI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA DEMİR'İN VEFAT EDEN BABASI İÇİN FATİH CAMİİ'NDE TÖREN - Son Dakika
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