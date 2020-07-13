AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 yıllık zulmü bitirdik" - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 yıllık zulmü bitirdik"

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile cami olarak açılmasının ardından AK Parti Kırşehir teşkilatı anıt meydanda lokma dağıttı.

Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesinin kararı ile cami olarak açılmasının ardından AK Parti Kırşehir teşkilatı anıt meydanda lokma dağıttı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi


Lokma dağıtımı öncesinde konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "86 yıllık bir zulmü elhamdülillah bitirdik. Tabi ki 1934 yılında tek partili dönemin Türkiye'ye bu dayatması ve bu işi düzeltmek bir ülke ve millet adına 86 yıllık sürece mal oldu. Bazı işleri yaparken bazı adımları atarken o kadar dikkatli ve o kadar temkinli hareket etmemiz lazım ki, 'bin düşünüp bir karar vermemiz' gerekir. İnanıyorum ki 24 Temmuz günü bütün millet Ayasofya'da namaz kılıyor gibi cumalarını eda edecek" diye konuştu.


Anıt meydanda toplanan kalabalığa konuşan İl Başkanı Muzaffer Aslan ise, Ayasofya'nın tarihi hakkında bilgiler vererek fetih olduğunda Ayasofya'nın mezbahanelik ve harabe bir halde olduğunu belirtti. Açıklamaların ardından anıt meydanda vatandaşlara lokma dağıtımı yapıldı. - KIRŞEHİR

Mustafa Kendirli, Milletvekili, Ayasofya, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: '86 yıllık zulmü bitirdik' - Son Dakika

Son Dakika

20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 20:15:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli: "86 yıllık zulmü bitirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]