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AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor

09.08.2021 15:49
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor, System.String[]

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu hakkında hakaret davası açacağını söyledi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, parti binasında düzenlediği basın toplantısında Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu hakkında hakaret davası açacağını söyledi. Milletvekili Kendirli, "Senin adına suç duyurusunda bulunacağım. Şahsım adına yaptığın iftiralardan dolayı ben kanun önünde hakkımı arayacağım. Bana o kadar çok özür borçlusun ki..."dedi.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısına Milletvekili Mustafa Kendirli ile birlikte Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik ve parti yöneticileri katıldı. Milletvekili Mustafa Kendirli, Bağbaşı TOKİ alanının gecikmesi ile alakalı bilgiler verdikten sonra TOKİ'nin evrak eksiklerini tespit ettiğini ve evrakları belediye ulaştırdığını söyledi. TOKİ Bağbaşı bölgesinde mağduriyet olduğunu aktaran Kendirli, "Biran evvel vatandaşlarımızı evlerine oturtalım. Belediye tarafından bana atılan mesajı TOKİ Başkanına attım. TOKİ Başkanı bana dönüş yaptı. 'Türkiye'nin hiçbir bölgesinde TOKİ harç ödemiyor. TOKİ harç ödemelerinden muaf, harçları bizi zorlamak için yapıyorlar' söyleminde bulundu. Bu söylem üzerine Selehattin Ekicioğlu'nu aradım. Başkan bana, 'TOKİ yetkilileri ile görüştüklerini evrakların bir çoğunun tamamlandığını ama harçları alacaklarını' beyan etti. Bizim sözümüzü yere düşürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Başbağı TOKİ bölgesinde Belediye Başkanı Selehattin Ekcioğlu'nun 'Milletvekilimiz Kırşehir Halkının oylarıyla seçildi. Vatandaşın işlerini takip etsin diye. Kendisine köşe başı arsa takip etsin diye oy verilmedi' söylemi üzerine suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Vekil Kendirli, "Şahsım adına yaptığın iftiralardan dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Benim adıma söylediğin yalanlardan dolayı. Kanun huzurunda hakkımı arayacağım. O kadar çok özür borçlu ki aslında bana sizden artık ben özür de beklemiyorum. Yaptığınız her iftirayı mahkemeye taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Belediye Başkanı Ekicioğlu ise TOKİ Bağbaşı konutlarının teslim sürelerinin gecikmesi ile alakalı yaptığı halk bilgilendirmesinde "Biz engel değiliz. Bölgeye asfalt yapılmasına biz yardımcı olduk. Sizlere sunduğumuz destek ile TOKİ işleri hızlandırdı. Sanki mağdurları değil de müteahhiti savunur gibi eksik evrak ile iskan ver diyor. Kusura bakmayın ben müteahhitten yana değilim. TOKİ tespitlerinde 39 kalemde eksikler var. TOKİ belediyeye 600 bin borç var ben üstleniyorum diyor o zaman öde. Bir yıl olmasına rağmen bölgede gerekli tüm ödeme ve eksik evrak işlemleri yapılmış o bölgeyi engellemiyoruz da Bağbaşı TOKİ bölgesini mi engelliyoruz?" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor
AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı hakkında 'Hakaret' davası açıyor - Son Dakika


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