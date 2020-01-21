AK Parti Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi

6 saat önce

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Milletvekili Nergis gündemi değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bir restoranda düzenlenen basın toplantısına, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ile basın mensupları katıldı.

Yerel basının sorunlarını bildiklerini ve ilgili birimlere ileteceklerini ifade eden Nergis, basına sahip çıkacaklarını belirtti.

Türkiye ve dünya gündeminin yoğun olduğunu anlatan Nergis, "Hiç dinginlik yaşayamıyoruz şu süreçte. Dün Berlin'de Libya ile alakalı bir anlaşma imzalandı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı toplantıda. Türkiye çok yönlü ve ikili ilişkileri sıcak tutan farklı bir dış politika izliyor, dış siyasette. Nitekim günden güne değişen bir dış siyaset var." şeklinde konuştu.

Nergis, bir gazetecinin yeni kurulan partileri nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine bunun siyasi hayatta örneklerinin olduğunu söyledi.

Yeni kurulan ve kurulacak siyasi partilere çok da şans vermediğini ifade eden Nergis, "Onların başarısı bizim ne yapacağımızla, politikalarımızla çok alakalı." dedi.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'ndan adaylık açıklaması

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ise gazetecilerin sorusu üzerine il başkanlığına aday olmayacağını, 15 ay boyunca görevini yapıp hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız neyi takdir eder bilmiyorum ancak ben talipli değilim" diyen Çopuroğlu, şunları kaydetti:

"Ben istemem yan cebime koy filan yok ben de. Ben aday değilim, görevimi tamamladığımı düşünüyorum. 17 belediyenin 17'sini de alacağız dedik ve Allah'ın izniyle aldık. Ben kalben söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanımız 15 ay boyunca görev verdi. Allah nasip etmezse insan çalıştığıyla bir yere varamaz. 17'de 17 belediye Türkiye'de başka örneği var mı bilmiyorum. Ben misyonumu tamamladığımı düşünüyorum."

Çopuroğlu, parti için kongre sürecinin 22 Şubat'ta başlattığını aktardı.

Kayseri özelinde mevsim şartlarından dolayı bu sürecin martın ikinci haftasında başlayacağını düşündüklerini anlatan Çopuroğlu, "İlçe başkanlarımızla ilgili fikirleri alıyoruz. Benimle ilgili de görüşleri genel merkeze bildirmelerini istiyoruz. Şu anda yanlış yaptığına inandığımız hiçbir ilçe başkanımız yok. Biz daha iyisi olsun diye çalışıyoruz, enerjisi daha yüksek olan, daha çok zaman ayırabilecek birileri olsun istiyoruz. Kafamızda birkaç ilçe için bu şekilde insanlar var. Görüşmelerimiz devam ediyor, tüm işimizi istişare ile yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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