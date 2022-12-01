Doktora, 'milletvekiline yanlış tedavi' soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi

Doktora, 'milletvekiline yanlış tedavi' soruşturması

01.12.2022 17:23
Doktora, 'milletvekiline yanlış tedavi' soruşturması

ANKARA'da, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla özel hastanede görevli Prof. Dr. Ali A. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan soruşturma açıldı.

ANKARA'da, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'a yanlış tedavi uyguladığı iddiasıyla özel hastanede görevli Prof. Dr. Ali A. hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, 30 Eylül'de gribal enfeksiyon şikayetiyle Çankaya'da özel hastaneye başvurdu. Ok'a, serum tedavisi uygulandı. Ayrıca kas gevşetici ilaç yerine yanlışlıkla kalp ve solunum kaslarını yavaşlatan ilaç verildi. Tedavi sırasında kalbi ve solunumu duran Ok, yoğun bakım ünitesine alındı. Hastanede 7 saat yoğun bakımda tutulan ve ailesinin talebi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ok, buradaki 4 günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

'YANLIŞ İLAÇ VERDİĞİMİ SÖLYELİP ÖZÜR DİLEDİM'Ok'un şikayeti üzerine özel hastanede tedaviyi uygulayan Prof. Dr. Ali A., 11 Kasım'da gözaltına alındı. Doktor ifadesinde, Ok'a üst solunum yolları enfeksiyonu tanısı koyduktan sonra tedavi için serum ve bazı ilaçlar verdiğini söyledi. Hastaya ayrıca kas gevşetici 'Muscoril' adlı ilaç yerine yanlışlıkla 'Muscobloc' ilacı sistemden seçtiğini, bunun da kas yoluyla müştekiye enjekte edildiğini söyledi. Bunun üzerine fenalaşan Ok'un Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, sonraki süreçte sağlığı hakkında yakınlarından sürekli bilgi aldığını belirtti. Şüpheli Ali A., "Hastanın durumuyla ilgili hastanın yakınlarını arayarak bilgi almaya çalıştım. Hastanın oğlunu aradığım zaman, hastaya yanlış ilaç uyguladığımıza dair bilgi vermemiştim. Ancak sonraki bir tarihte hastanın doktor olan oğluna yanlışlıkla 'Muscobloc' verildiğini söyleyerek özür diledim. Özensizliğim olmuş olabilir; ancak kesinlikle müştekiye yönelik kasıtlı eylemim olmamıştır" dedi.SAVCILIK TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ, HAKİMLİK SERBEST BIRAKTI Savcılık ifadesinin ardından Prof. Dr. Ali A., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebinde, İsmail Ok'a, ameliyatlarda kalp ve solunum kaslarını yavaşlatması için kullanılan 'Muscobloc' adlı ilacın verildiğini, şüphelinin de bunu kabul ettiği aktarıldı. Tedaviyle ilgili kayıtların şüpheli tarafından silindiği aktarılan yazıda, "Hastane tedavi evrakı, hastanenin mesul müdürü M.A'nın ve tanık beyanı, müştekinin daha sonra sevk edildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının anlatımları ile olay günü müştekinin kalbinin ve solunumunun durmasına neden olan ilacın uygulanmasına ilişkin hastane tedavi evrakının ve kayıtlarının ilgili hastane sisteminden silinmeye çalışılması, şüpheli tarafından müştekiye uygulanan 'Muscobloc' adlı ilacın mahiyeti ve insan sağlığı üzerindeki olası etkileriyle ilgili bilirkişi raporu, şüphelinin tevil yoluyla ikrarı ve bütün dosya kapsamı nazara alındığında şüphelinin, müştekinin kasten ölümüne neden olacak icrai hareketlere giriştiğini gösteren kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgu, emare ve deliller söz konusudur" denildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde ifadesini tekrarlayan Prof. Dr. Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
MHP'li Kılavuz: 'Tarım ürünlerinin alım fiyatlarındaki değişkenlik önlenmeli' MHP'li Kılavuz: 'Tarım ürünlerinin alım fiyatlarındaki değişkenlik önlenmeli' MHP Yalova İl Başkanı Öz'den adaylık istifası MHP Yalova İl Başkanı Öz'den adaylık istifası AK Parti'li Karahocagil: 'Elektriğimizin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz' AK Parti'li Karahocagil: 'Elektriğimizin yarıdan fazlasını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretiyoruz'

Milletvekili, Balıkesir, İsmail Ok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktora, 'milletvekiline yanlış tedavi' soruşturması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!
17:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı
17:08 "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...
16:58 Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor
16:56 Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler
16:32 Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
16:27 Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu
16:30 Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu
16:25 ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi
14:26 2018'deki felaket yeniden yaşanabilir! 38 yıl sonra harekete geçen yanardağda lav akışı sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 17:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: Doktora, 'milletvekiline yanlış tedavi' soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement