AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ilin sağlık alanındaki eksiklikleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti.

AK Parti ile son 17 yılda devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Ören, özellikle sağlık alanında yapılan yatırımların hizmetteki kaliteyi artırdıklarını söyledi.

Ören, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, ilimiz ve ilçelerimizin sağlık alanındaki bir takım eksikleri hakkında istişarelerde bulunduk. Yeni yapılacak olan 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi ile il ve ilçe devlet hastanelerimizin acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve doktor taleplerimizi ilettik." dedi.