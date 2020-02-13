AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

6 saat önce

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ilin sağlık alanındaki eksiklikleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti.

AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü, System.String[]

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, ilin sağlık alanındaki eksiklikleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletti.

AK Parti ile son 17 yılda devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirdiğini kaydeden Ören, özellikle sağlık alanında yapılan yatırımların hizmetteki kaliteyi artırdıklarını söyledi.

Ören, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, ilimiz ve ilçelerimizin sağlık alanındaki bir takım eksikleri hakkında istişarelerde bulunduk. Yeni yapılacak olan 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi ile il ve ilçe devlet hastanelerimizin acil olarak ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve doktor taleplerimizi ilettik." dedi.

Milletvekili, AK Parti, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, makam odasında tavukları çamaşır suyuna batırdı
AK Parti'nin önerisine MHP'li Başkan'dan sert yanıt: Bana kanunsuz iş yaptıramazsınız Kuzey Kore'de koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan bakanlık yetkilisi idam edildi Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 22:50:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]