AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Ören, yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği Sağlık Bakanı Koca'ya il ve ilçelerin sağlık alanındaki eksikliklerini aktardığını söyledi.

AK Parti hükümetiyle bölgeye sağlık alanınca çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Bakan Koca ile görüşmemizde yeni yapılacak 500 yataklı hastanenin genel durumunu, il ve ilçe devlet hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve doktor eksikliğinin giderilmesi, Siirt Ağız ve Diş sağlığı Merkezindeki hekim kontenjanının arttırılması, eksik olan uzman hekim kadrolarının tahsis edilmesi talebinde bulunduk. Ayrıca il ve ilçelerimize ambulans aracı talebi, Veyselkarani beldesine 24 saat hizmet verecek entegre hastane yapımı, Kurtalan- Kayabağlar ve Pervari- Beğendik beldelerinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı talebinde bulunduk. Sorunlara duyarlılığından dolayı Sağılık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum."