AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

25.03.2022 15:37
AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Ören, yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği Sağlık Bakanı Koca'ya il ve ilçelerin sağlık alanındaki eksikliklerini aktardığını söyledi.

AK Parti hükümetiyle bölgeye sağlık alanınca çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getiren Ören, şunları kaydetti:

"Bakan Koca ile görüşmemizde yeni yapılacak 500 yataklı hastanenin genel durumunu, il ve ilçe devlet hastanelerinin acil ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve doktor eksikliğinin giderilmesi, Siirt Ağız ve Diş sağlığı Merkezindeki hekim kontenjanının arttırılması, eksik olan uzman hekim kadrolarının tahsis edilmesi talebinde bulunduk. Ayrıca il ve ilçelerimize ambulans aracı talebi, Veyselkarani beldesine 24 saat hizmet verecek entegre hastane yapımı, Kurtalan- Kayabağlar ve Pervari- Beğendik beldelerinde 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı talebinde bulunduk. Sorunlara duyarlılığından dolayı Sağılık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum."

YORUMLAR
500
Aydemir'den Şehit Yazıcıoğlu'na vefa Aydemir'den Şehit Yazıcıoğlu'na vefa AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı AK Partili Boyraz, Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 12'nci yılında andı

Fahrettin Koca, Milletvekili, AK Parti, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Çuvalın içinde dereye atılan köpekler kurtarıldı! O anlar kamerada
15:28 Okulda 14 yaşındaki öğrenciyi taciz etmişti! O temizlik görevlisi tutuklandı
15:24 Siyah beyazlılar yeni hoca Ismael'i borsaya bildirdi
15:23 YKS'ye 3 milyonun üzerinde başvuru yapıldı: Aday sayısı yaklaşık yüzde 25 arttı
15:19 Bir linke tıkladı, hayatı değişti: Kendisini Silivri Cezaevi'nde buldu, hem de IŞİD koğuşunda!
15:12 Aileler Yarışıyor programında yarışmacıları zorlayan soru! '-rak' hecesi ile biten kelimeler soruldu
15:10 Rusya'nın eski Devlet Başkanı Medyedev: Rus halkının dörtte üçü Ukrayna operasyonunu destekliyor!
14:53 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batılılar Rusya'ya topyekun savaş ilan etti, amaçları bizi boğmak!
14:52 Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'nun babası yaşamını yitirdi
14:49 Roman Abramovich kesenin ağzını açtı! Göztepe pazarlığında konuşulan rakam çok astronomik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 15:48:35. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Ören, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement