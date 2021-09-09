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AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti

09.09.2021 15:06
AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İlçe Koordinatörü Mustafa Hançerli ile birlikte Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İlçe Koordinatörü Mustafa Hançerli ile birlikte Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde partililerle görüşen Erdem, sonrasında Atatürk Caddesi, Necati Kalaycıoğlu Caddesi, Yeni Oto Sanayi Esnafı ve Pazaryeri esnaflarını ziyaret etti.

Vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Erdem, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdem, Türkiye'nin coğrafyasında oyunbozan bir konuma geldiğini, mazlumlara güven ve moral veren onlara destek olan bir durumda olduğunu kaydetti.

Bir takım eksikliklerin olduğunu, fakat bu nedenle morallerin bozulmaması gerektiğini ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Herkes Türkiye'nin geldiği noktayı hayretle izliyor. Bizler coğrafyadaki önemimizi ve gücümüzü bilelim. Vatan varsa her şey var, vatan yoksa hiçbir şeyi tadı yoktur. Gücümüzün farkında olalım. Biz hem Türkiye, hem de gönül coğrafyası olarak tüm mazlumlara güç ve moral veriyoruz."

Milletvekili Erdem'e Seydişehir Devlet Hastanesinde yaşanan sağlık sorunları ve doktor eksikliği gibi önemli konularda talepler iletildi.

AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, Milletvekili Orhan Erdem'in ilçeye yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

???????AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e Seydişehir ziyaretinde Konya AK Pati İl Yönetim Kurulu Üyesi Bölge Koordinatörü Mustafa Hançerli, Seydişehir AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fatma Aydın eşlik etti. ???????

AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti
AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti
AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti
AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti
AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Orhan Erdem Seydişehir'i ziyaret etti - Son Dakika
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