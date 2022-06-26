AK Parti Milletvekili Özdemir, Batman'da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte yürütülen projelerde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, kentte yapımı planlanan hastaneye ilişkin bilgi vererek, en kısa sürede ilahe sürecine geçileceğini, hastanenin planlanan yerde yapılacağını söyledi.

Muş- Sason Yolu Projesi'nin takip ettikleri bir proje olduğunu ifade eden Özdemir, 2 senede projeyi bir aşamaya getirdiklerini belirtti.

Özdemir, "Bu güzergahın etüt projesi bitti ve teslim edildi. Şimdi isteğimiz projenin ihaleye çıkmasıdır. Bunun için de görüşmeleri sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Gür de AK Parti hükümetleri döneminde ülkede 20 yılda büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade ederek, Batman'da sağlanan gelişmelere değindi.

Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 yılda bile Batman Organize Sanayi Bölgesinde istihdam 11 bine yaklaştı. Tekstil sektöründe 18 binlerden 40 binlere ulaşan bir istihdama kavuştuk. Batman'ın en büyük sorunlarından biri olan İluh Deresi sorununu da çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Projenin ilk etabı da başladı."'

AK Parti'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımları sürdürdüğünü dile getirerek, AK Parti'nin devlet millet kaynaşmasını sağladığını aktardı.

Gür, Batman'ın günden güne geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni ve genç bir şehir olmamıza rağmen hala da gelişiyoruz ve haliyle yeni ihtiyaçlar da doğacak. Bu ihtiyaçları gidermek ve Batman'ımızı geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde olan şey bizim için birinci önceliktir."