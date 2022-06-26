AK Parti Milletvekili Özdemir, Batman'da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Özdemir, Batman'da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi

26.06.2022 14:47
AK Parti Milletvekili Özdemir, Batman'da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte yürütülen projelerde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, kentte yürütülen projelerde gelinen aşamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Akif Gür, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özdemir, kentte yapımı planlanan hastaneye ilişkin bilgi vererek, en kısa sürede ilahe sürecine geçileceğini, hastanenin planlanan yerde yapılacağını söyledi.

Muş- Sason Yolu Projesi'nin takip ettikleri bir proje olduğunu ifade eden Özdemir, 2 senede projeyi bir aşamaya getirdiklerini belirtti.

Özdemir, "Bu güzergahın etüt projesi bitti ve teslim edildi. Şimdi isteğimiz projenin ihaleye çıkmasıdır. Bunun için de görüşmeleri sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Gür de AK Parti hükümetleri döneminde ülkede 20 yılda büyük değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade ederek, Batman'da sağlanan gelişmelere değindi.

Gür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3 yılda bile Batman Organize Sanayi Bölgesinde istihdam 11 bine yaklaştı. Tekstil sektöründe 18 binlerden 40 binlere ulaşan bir istihdama kavuştuk. Batman'ın en büyük sorunlarından biri olan İluh Deresi sorununu da çözmek için elimizi taşın altına koyduk. Projenin ilk etabı da başladı."'

AK Parti'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardımları sürdürdüğünü dile getirerek, AK Parti'nin devlet millet kaynaşmasını sağladığını aktardı.

Gür, Batman'ın günden güne geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni ve genç bir şehir olmamıza rağmen hala da gelişiyoruz ve haliyle yeni ihtiyaçlar da doğacak. Bu ihtiyaçları gidermek ve Batman'ımızı geleceğe hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın gündeminde olan şey bizim için birinci önceliktir."

YORUMLAR
500
Tokat'ta off-road yarışları düzenlendi Tokat'ta off-road yarışları düzenlendi Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret Karatay Belediye Başkanı Kılca ve AK Parti Konya Milletvekili Sorgun'dan vatandaşa ziyaret
Kaynak: AA

Ziver Özdemir, Milletvekili, AK Parti, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Özdemir, Batman'da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:17 İnternetten tanıştığı kadın tarafından dolandırıldı: Çocuklarımın rızkını bile ona verdim
13:16 Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti
13:14 Çankırı Belediyesi sağlık ocağının suyunu kesince binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
13:12 Uyuşturucu için üvey babasına bıçak çekti! Polis biber gazıyla etkisiz hale getirildi
13:10 Rusya, başkent Kiev'i vurdu! Peş peşe füzeler ateşlendi
13:09 Sünnet olmak istemeyen çocuk salondan kaçtı! İşte gülümseten o anlar
13:08 Bartın'da sel! Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı
13:06 İngiliz medyasına konuşan Ümit Özdağ'dan röportaja damga vuran soru: Gece evine dönerken tecavüze uğrar mıyım diye korkmak ister misin?
13:04 Bir zamanlar Fenerbahçe'de top koşturan Guiza'ya oğlundan şaşırtan suçlama: Beni terk etti
12:19 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler, Erdoğan'ın yarın başkanlık edeceği Kabine toplantısına çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 14:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Özdemir, Batman'da yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement