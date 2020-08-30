AK Parti Milletvekili Özdemir'den yazar Işıl Özgentürk'e tepki - Son Dakika

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'e tepki gösterdi.

Özdemir yaptığı açıklamada, Özgentürk'ün bugün Batman ile ilgili yazdığı köşe yazısında gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan ifadeler kullandığını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Batmanlı hemşehrilerimizi edepsizce itham etmiştir. Batman'da kız çocuklarına değer verilmediği, kızların okutulmadığı gibi bir takım iddiaları bir tanıdığından duyduğunu belirten ve bu safsataları köşesine taşıyıp gazetecilik yaptığını düşünen bu sözde gazeteciyi ilim ve edep öğrenmesi için Batmanlı kadınlarımızı görmeye ve Batmanlılardan özür dilemeye davet ediyorum. Ayrıca gazetenin bu tür yazılarla algı oluşturma çabalarını da kınıyor, bu durumun tekrarlanmaması için ikaz ediyorum."