AK Parti Milletvekili Özkaya'dan İscehisar'a yapılan trafo merkezi açıklaması - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, İscehisar'a yapılan trafo merkezine ilişkin açıklamada bulundu.

Özkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da ihracatın kalbi konumunda olan İscehisar'da son yılların en büyük sorunu olan enerji kesintilerine çözüm üretildiğini belirtti.

Trafo merkezi konusunda İscehisarlıların taleplerinin ivedilikle çözümü konusunda çalışma yaptıklarını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Biz de ilgili kurumlarla ve bakanlığımızla yaptığımız girişimlerin neticesinde, bugün itibari ile İscehisar Trafo Merkezi hizmete alınarak, enerji sorununa kökten çözüm ürettik. 29 milyon liralık bu dev yatırım, İscehisar merkez, Organize Sanayi Bölgesi, çevre yerleşim birimleri ve ihtiyaç olduğunda Afyonkarahisar merkezin bir bölüme yetecek güçte olarak inşa edildi. Bölgenin 30 yıldan fazla enerji sorunlarına çözüm sağlayan tesisin başta İscehisar ilçemize ve Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."