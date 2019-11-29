Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale
Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale

6 saat önce

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Türkiye'yi Suriye'de işgalci" gibi gösterenlere gereken müdahalede bulunduklarını söyledi.

AK Parti Milletvekili Özşavlı'dan Türkiye karşıtı söylemlere müdahale, System.String[]

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, " Türkiye'yi Suriye'de işgalci" gibi gösterenlere gereken müdahalede bulunduklarını söyledi.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin "Terörizmle Mücadele Özel Parlamenterler Komitesi Toplantısı"na katılan Özşavlı, buradaki temaslarına ilişkin AA muhabirine konuştu.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerden 150 kadar parlamenterin İtalya Temsilciler Meclisinde bir araya geldiğini anlatan Özşavlı, terör, yabancı savaşçılar, aşırıcılık, radikalleşme ve bunlara yönelik önlemleri görüştüklerini belirtti.

Bu toplantılarda, Türkiye'ye yönelik bazı üyelerden sataşma, ithamlar ya da iftiralar olabildiğini bunlara da hemen müdahale ettiklerini aktaran Özşavlı, açılış oturumunda İtalyan vekil Gennaro Migliore'nin Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonuyla "Suriye'yi işgal ettiğini" belirttiğini, bunun üzerine hemen cevap hakkını kullandıklarını dile getirdi.

Özşavlı, "Biz hemen notumuzu aldık ve bitirir bitirmez de gereken cevabı verdik. Öncellikle Türkiye'nin 3 operasyon yaptığını, bunlarla kendi halkını korumaya çalıştığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca söylediği 'Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ve bu operasyonla Suriye'yi bölünmekten kurtardığını' aktardık." dedi.

Halil Özşavlı, asambledeki konuşmada Türkiye'nin o toprakları kendisine katma niyetinin asla olmadığını ve ağırladığı Suriyelilerin bir bölümünü oralara yerleştirmeyi planladığını muhataplarına anlattığını söyledi.


Toplantının gündeminde olan yabancı savaşçılar konusuna da değinen Özşavlı, şunları kaydetti:


"Biz Avrupalı devletlerin aşırılaşmış, radikalleşmiş, savaşçılarının oteli değiliz dedik. Terörle mücadelede senin teröristin benim teröristim sınıflaması yanlış olduğunu, tüm teröre karşı herhangi bir ayrım yapmadan mücadele etmemiz gerektiğini, bunun terörü yenilgiye uğratmanın tek yolu olduğunu kendilerine anlattık. Bu yabancı savaşçılar meselesinin ancak her ülkenin kendi vatandaşı olan teröristi kabul edip, yargılayıp, gereken cezayı verip bu şekilde bir çözüme ulaştırılabileceğini kendilerine izah ettik. Biz ele geçirdiğimiz teröristleri ülkelerine göndermeye devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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