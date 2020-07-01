AK Parti Milletvekili Özşavlı'nın Viranşehir ziyareti - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı Viranşehir Kaymakamlığı'nın yürüttüğü projeleri inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Kaymakam Ömer Dereci'yi ziyaret eden Milletvekili Özşavlı, ilçede yürütülen projelerle ilgili bilgi aldı.

Seracılık çalışmalarını yerinde inceleyen Özşavlı, yürütülen çalışmalarının ilçe ve Şanlıurfa için önemli projeler olduğunu belirterek, çabalarından dolayı Kaymakam Dereci'ye teşekkür etti.

Dereci ise amaçlarının vatandaşlara istihdam sağlayarak çiftçiler ve Tarım Lisesi öğrencilerine eğitim vermek olduğunu kaydetti.