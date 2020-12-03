AK Parti Milletvekili Öztürk'ten Giresun'a yeni Adalet Sarayı müjdesi - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun'un yeni Adalet Sarayı'na kavuşacağı müjdesini verdi. Yeni Adalet Sarayı'nın proje ihalesinin gerçekleştirildiğini ve sözleşmesinin imzalandığını belirten Öztürk, "projenin tamamlanmasının hemen ardından, hızlıca inşaat aşamasına geçilecek ve Giresun'umuz oldukça modern ve adalet hizmetlerinin yüksek standartlarda alınabileceği yeni bir Adalet Sarayı'na kavuşacak" dedi.

Uzun zamandır bakanlık nezdinde Giresun'a yeni bir Adalet Sarayı kazandırmak için temaslarda bulunan Milletvekili Öztürk, sürece ilişkin bilgi verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, "İster İl Başkanlığım sürecinde olsun, isterse Milletvekili olarak, göreve başladığım ilk günden bugüne kadar takip etmiş olduğumuz projelerin başında, Giresun ilimize yeni bir Adalet Sarayı yapılması vardı. Bu amaçla hem yerelde hem de bakanlık nezdinde yaptığımız görüşmeler sonucunda hamdolsun süreç, proje aşamasına geldi. Aslında Giresun'umuza yeni Adalet Sarayı kazandırmak için çok uzun zamandan bu yana çalışmalar sürmekle birlikte, ilimizde ki arazi azlığı sebebiyle, uygun bir lokasyon bulunamamasından kaynaklanan gecikmeler yaşanmıştı. Ancak Giresun Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumumuzun, Espiye ilçemizde tamamlanan Ceza infaz kurumu kompleksine taşınacak olmasıyla, Adalet Sarayı'nın yapılması için uygun bir alan bulunmuş oldu. Giresun merkezde yer alan cezaevinin yıkılıp, yerine yeni Adalet Sarayı'mızın inşa edilmesi planlanmaktadır. Geçtiğimiz günlerde yine Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile yapmış olduğumuz görüşme sonrasında, Sayın Bakanımız sürecin hızlandırılması talimatını vermişti. Hemen akabinde, 6 Kasım 2020 tarihinde, Yeni Giresun Adalet Sarayı proje ihalesi yapılmış olup, itiraz süreci beklenmiş ve dün itibariyle projeyi hazırlayacak firma ile sözleşme imzalanmıştır. Proje hazırlandıktan sonra hızlı bir şekilde inşaat ihalesi çalışmaları yapılıp, inşaat sürecine geçilecektir" dedi.

Projenin detaylarına ilişkin de bilgi veren Öztürk, "Yaklaşık 60 bin m2 kapalı kullanım alanına sahip olacak yeni Adalet Sarayı'nın tahmini yatırım bedeli 240 Milyon TL'dir. Projede 59 Cumhuriyet savcısı, 70 hakim, 41 adalet uzmanı, 8 Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Asliye Ceza Mahkemesi, 3 Sulh Ceza Mahkemesi, 10 Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Aile Mahkemesi, 3 İş Mahkemesi, 6 Sulh Hukuk Mahkemesi, 5 İcra Mahkemesi, 2 İnfaz Hakimliği, 1 Kadastro Mahkemesi, 1 Adli Tıp Şube Müdürlüğü, 1 adet İcra Müdürlüğü, 1 adet Seçim Müdürlüğü ile 1 adet Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne yer verilmiştir. Bunun yanında, yargısal işlemler için adliyeye gelen avukat ve vatandaşlarımıza yönelik kafeterya, kütüphane, bebek bakım odaları, PTT ve banka hizmetleri gibi sosyal donatılara da projede yer verilecektir. Büyük, modern ve kullanışlı yeni Adalet Sarayımızla, Giresunlu hemşehrilerimiz çok daha yüksek standartlarda adalet hizmetlerine kavuşmuş olacaktır. Bu önemli projenin ilimize kazandırılmasında, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül başta olmak üzere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GİRESUN