Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekili Pektaş: Dipsiz Göl bir buzul gölü değildi; Kazıya asla izin verilmemeliydi
Son Dakika Dünya AK Parti milletvekili Pektaş: Dipsiz Göl bir buzul gölü değildi; Kazıya asla izin verilmemeliydi - Son Dakika Dünya

AK Parti milletvekili Pektaş: Dipsiz Göl bir buzul gölü değildi; Kazıya asla izin verilmemeliydi

6 saat önce

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, bilim adamlarının yaptığı incelemeler neticesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki alanda bulunan gölün (Dipsiz Göl), bir buzul gölü olmadığının tespit edildiğini söyledi

AK Parti milletvekili Pektaş: Dipsiz Göl bir buzul gölü değildi; Kazıya asla izin verilmemeliydi, System.String[]

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, bilim adamlarının yaptığı incelemeler neticesinde, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içindeki alanda bulunan gölün (Dipsiz göl), bir buzul gölü olmadığının tespit edildiğini söyledi.


Bu alanda define aramak maksadıyla müracaatta bulunulduğunu belirten Pektaş, ilgili kurumların da olumlu görüşleri alındıktan sonra sit alanı olmayan, ayrıca burasının herhangi bir korunan alan statüsünde de bulunmadığı gerekçesiyle rapor hazırlanarak kazıya izin verildiğini ifade etti.

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Milletvekili, Cihan Pektaş, Gümüşhane, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:53 
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