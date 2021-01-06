AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar

06.01.2021 17:51
AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi. Mahkeme, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığını, köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceğini gerekçe göstererek skandal bir karara imza attı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, M.S. isimli bir şahsın sosyal medya hesabı üzerinden 6 Ağustos 2019 tarihinde kendisine hakaret ettiğini gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık M.S. hakkında "hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın talimat yoluyla ifadesini aldı. Sanık savunmasında, "Bu sözleri yazıp yazmadığımı hatırlamıyorum. Böyle bir durum varsa kendisinden özür dilerim. Beraatimi talep ederim" dedi. Katılan Ravza Kavakçı Kan'ın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkemeden 'skandal' gerekçelerle beraat kararı

Davayı 8 Aralık 2020 tarihinde karara bağlayan mahkeme, skandal bir karara imza attı. Mahkeme, "köpek" ve "y.." kelimelerinin hakaret içeren kelimeler olmadığını belirtti. Köpeklerin havlayarak kendilerini ifade ettikleri, bir insana aslan, kaplan dendiğinde hakaret iddiasının mevcut olmadığı, köpek dendiğinde hakaret iddiası mevcut olsa da köpeklerin de diğer hayvanlardan farkının bulunmadığını kaydetti. Mahkeme kararında, köpeklerin evlerde yaşayan, deprem gibi doğal afetlerde hayat kurtaran sevimli dostlar olduğunu, köpek demenin hakaret kabul edilmesi halinde köpeklere de hakaret edilmiş olabileceğini belirtti.

Kararda, sanığın paylaşımının katılan Ravza Kavakçı Kan'ın onur, şeref ve haysiyetini rencide edici nitelikte olmayıp argo, kaba söz ve hitap tarzı olarak değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi. Bu gerekçelerle sanık M.S. hakkında "hakaret" suçundan beraat kararı verildi.

Kararı veren hakim hakkında HSK'ya şikayette bulunuldu

Ravza Kavakçı Kan'ın avukatı Sezgin Tunç'tan alınan bilgiye göre, müvekkilleri adına karara karşı istinaf yoluna başvurulduğu ve kararı veren hakim Özlem Y. hakkında da Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Öte yandan, AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan, mahkemenin bu kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. - İSTANBUL

Ravza Kavakçı, Milletvekili, AK Parti, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'a 'hakaret' davasında mahkemeden skandal karar - Son Dakika


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