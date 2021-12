AK Parti Milletvekili Şahin'e NZO'dan plaket - Son Dakika

Nizip Ziraat Odası (NZO) tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'e tarıma verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile Nizip Ziraat Odasını ziyaret eden Şahin'i Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz, Meclis Başkanı Mehmet Kılıçparlar ve Oda yönetimi tarafından karşıladı.

Çiftçilerin sorun ve isteklerini dinleyen Şahin yaptığı açıklamada, tarıma ve üreticiye verilen desteklerin sürdüğünü söyledi.

Nizip'in tarihi ve doğasıyla olduğu kadar tarımsal ürünlerin zenginliğiyle de öne çıkan bir ilçe olduğunu da belirten Şahin, şunları kaydetti.

"AK Parti iktidarı her zaman çiftçi dostu bir iktidar oldu bu kapsamda ziraata ve çiftçiye her zaman gereken önemi ve desteği sunarak mazot, gübre ve tohum desteğiyle birlikte her alanda her türlü desteği sağlamaya çalıştı. Bununla birlikte 2021 yılında sadece Gaziantep'teki çiftçilere 217 milyon lira destek sağlamıştır. Ben bu konuda tarımsal üretime katkıda bulunan ve her zaman yetiştiricilerimizin yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza ilimiz ve ilçemiz adına teşekkür ederken bir teşekkürü de bugün burada bizlere ev sahipliği yapan Nizip Ziraat odamızın değerli yöneticilerine ve özellikle Pandemi sürecinde bütün olumsuzluklara rağmen yılmadan, yağmur çamur demeden çalışarak üretimi sürdüren çiftçilerimize ediyorum."

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise belediye olarak her zaman tarıma, üretime ve üretene destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Çiftçilerin sorun ve isteklerini aktaran Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz da üretim hakkında bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Ali Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Ziraat Odası Başkanı Durmaz tarafından tarıma verdiği destekten dolayı Milletvekili Şahin'e plaket takdim edildi.