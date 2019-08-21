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AK Parti Milletvekili Şahin Nizip'te

47 dakika önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, partisinin Nizip ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Şahin Nizip'te, System.String[]
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, partisinin Nizip ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Partililerle ilçe binasında bir araya gelen Şahin, burada yaptığı konuşmada, ilçede yapılacak olan yatırımlarla ilgili görüş alış verişinde bulunduklarını söyledi.
Kent genelindeki çalışmaların takipçisi olduklarını anlatan Şahin, "Güçlü Türkiye, güçlü Gaziantep ve güçlü Nizip misyonu ile çıktığımız bu yolda gayretli çalışmalarıyla hem davamıza hem de ilçemize hizmet veren Nizip AK Parti ilçe teşkilatımız ile bir araya gelerek Nizip'e yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. İlgi alakalarından dolayı ilçe teşkilatımıza ve tüm üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Yapılan ziyaretten duyulan memnuniyeti ifade eden AK Parti Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan de, Milletvekili Ali Şahin'e teşekkür etti.
Şahin'e ziyaretleri sırasında Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:54 Kaynak: AA
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