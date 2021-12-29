AK Parti Milletvekili Şahin Nizip'te temaslarda bulundu - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nizip ilçesinde kurum ziyaretlerinde bulundu.

Şahin, Nizip'teki temasları kapsamında Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe ile ilgili güncel konuların konuşulduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Sarı, Nizip için el birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Milletvekili Ali Şahin ise Başkan Mehmet Sarı'ya kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Nizip Hükümet Konağı'nı geçen Şahin, bir süre önce göreve başlayan İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'a yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çağlar ise Nizip'te ihtiyaç duyulan her alanda önemli çalışmalar yürüten Şahin'e teşekkür etti.

Şahin, temasları kapsamında Nizip İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Kalıçlı ve İlçe Emniyet Müdürü Bora Ağırtıcı'yı da ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin'e ziyaretleri sırasında Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan eşlik etti.