AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

09.01.2021 09:25
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi, System.String[]

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, yapımı süren Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı yanında inşa edilen 'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Müze çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan AK Partili Savaş, "Demokrasi Şehidimiz, merhum Başbakanımız Sayın Adnan Menderes'in anılarını yaşatacak olan Aydın Adnan Menderes Demokrasi Müzemizin sona gelinen yapım çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Aydınımızın yiğit evladı merhum Menderes'i unutmamak demek mili iradeye ket vurarak demokrasiyi gaspedenleri unutmamak demektir. Menderes; 'Yeter! Söz Miletin!' diyerek cuntacı ve statükocu zihniyete karşı duruşundan canı pahasına da olsa taviz vermemiştir. Bugün de bu alçak zihniyeti yeniden hayata geçirmek için fırsat kollayanlar şunu bilmeli ki onlara, asla fırsat vermeyeceğiz. Demokrasi tarihimizi anlamak ve gelecek nesillerimize aktarmak açısından önemli bir yere sahip olacak olan bu Müze gerek şehrimizden gerekse ülkemizin dört bir yanından ağırlayacağı misafirlerinin hafızalarında anlamlı bir yer açacaktır. Aydın Adnan Menderese Demokrasi Müzesi, dünü hatırlamak, bugünü anlamak ve geleceğe ışık tutmak için bir sembol niteliğindedir" dedi.

Aydınlıların yeni yaşam alanı olmaya aday

Aydınlı Merhum Başvekil Adnan Menderes'in anısını yaşatmak amacı ile Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişi Çine Çayı yanında inşa edilen 'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde açılış için geri sayım sürerken, hummalı çalışmalar devam ediyor. 26 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi Şehidi Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatacak olan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ndeki inşaat çalışmalarında sona gelindi. Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müzenin Yassıada günlerinde hasret ile bahsederek, 'Buradan çıkarsam, Çakırbeyli'deki çiftliğe gideceğim. Çine Çayı'nın kenarındaki söğüt ağaçlarının altında oturacağım, bu ağaçların yüzüme vurduğu saadet bana yetecek' diye bahsettiği Çine Çayı'nın kenarına yapılıyor. Müzenin etrafı ise Aydınlıların yeni yaşam alanı olmaya aday. Çevre düzenlemesine devam edilen Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek. Müzenin girişinde Aydın Valiliği'nin girişimleri sonucu Aydın'a getirilen Menderes'in makam aracı olarak kullandığı 1958 model Buick Roadmaster 75 otomobil ve çiftçilik döneminde kullandığı traktör de özel olarak yapılan alanlarda sergilenecek. - AYDIN

AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi
AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi

Adnan Menderes, Milletvekili, AK Parti, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Gizemli Yol'a" giren araçlar kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor Dokuma makinesine önce montunu sonra kolunu kaptıran esnaf, feci şekilde can verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 3 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Yasak olduğu için otobüsten indirilmek istenen 65 yaş üstü kadının sözleri yürek burktu Balıkçıların ağına nesli tükenme tehlikesinde olan dev 'ay balığı' takıldı İrem Derici'nin itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü: Ben de aldattım Eşine "Bugün ikimiz de öleceğiz" deyip dinlenme tesisine daldı: 1 ölü, 8 yaralı Demet Özdemir, yeni sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte ilk defa fotoğraf paylaştı
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu Kırmızı Oda 17. bölümüyle ekrana geldi! Kumru'nun acı dolu hikayesi diziye damga vurdu         
08:23
Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor         
07:22
Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alınan Trump'tan sert sözler: Bizi susturamayacaksınız         
02:39
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Elon Musk'ın Elon Musk'ın "Signal kullanın" paylaşımının ardından alakasız bir şirketin piyasa değeri tavan yaptı         
22:54
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak         
17:52
Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili Çin aşısının Brezilya sonuçları umut verici! Ağır koronavirüs vakalarında yüzde 100 etkili         
17:09
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 09:52:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Milletvekili Savaş'tan Menderes Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei