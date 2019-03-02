Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekili Şeker'in Köy Ziyaretleri

AK Parti Milletvekili Şeker'in Köy Ziyaretleri

1 saat önce

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Pınarbaşı, Yılangömü, Göçer, Çatak, Çukurbağ, Erenkavak, Burhan, Morcalı, Yuvatepe, Eminler, Mesudiye, Demiryurt, Çiğdemli, Bölükyazı ve Yollarbaşı köylerini ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Şeker'in Köy Ziyaretleri, System.String[]
AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Pınarbaşı, Yılangömü, Göçer, Çatak, Çukurbağ, Erenkavak, Burhan, Morcalı, Yuvatepe, Eminler, Mesudiye, Demiryurt, Çiğdemli, Bölükyazı ve Yollarbaşı köylerini ziyaret etti.

Milletvekili Şeker ve beraberindeki heyet, köy sakinleriyle görüşerek isteklerini dinledi.

Köy ziyaretlerini gazetecilere değerlendiren Şeker, meclis çalışmalarından fırsat buldukça Karaman'a gelerek köyleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaretlerin oldukça faydalı geçtiğini ifade eden Şeker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretlerde vatandaşlarımızla hasret gideriyoruz. Sorunları yerinde dinleyip yedinde çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bazı sıkıntılar bir telefonla çözülebiliyor. Bizim için vatandaşlarımızın istekleri, talepleri çok önemli. Çünkü bu köylerde yaşayan onlar. Bu sorunları onlar kadar kimse dile getiremez. Bunun için fırsat buldukça bu ziyaretlerimiz devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:58 Kaynak: AA

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