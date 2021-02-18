AK Parti milletvekili Sırakaya'dan Hanau saldırısının 1. yıl dönümünde mesaj - Son Dakika

AK Parti milletvekili Sırakaya'dan Hanau saldırısının 1. yıl dönümünde mesaj

18.02.2021 15:02
AK Parti milletvekili Sırakaya'dan Hanau saldırısının 1. yıl dönümünde mesaj, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Hanau saldırısının 1. yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamada, "Irkçılık, Müslüman ve insan düşmanlığı sadece bireyleri değil, toplumları da zehirleyen bir hastalıktır" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Hanau saldırısının 1. yıl dönümü kapsamında yaptığı açıklamada, "Irkçılık, Müslüman ve insan düşmanlığı sadece bireyleri değil, toplumları da zehirleyen bir hastalıktır" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de "ırkçı" Tobias Rathjen tarafından 4'ü Türk 9 kişinin katledilmesinin yaklaşan 1. yıl dönümü vesilesiyle anma etkinliklerine katılmak üzere Frankfurt'a geldi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sırakaya, ırkçı saldırının ardından 1 yıl geçtiğini, Avrupa ve Almanya'da "ırkçı" ve İslam'a karşı saldırıların halen devam ettiğini belirtti.

Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadelede ortak akıl vurgusu

Sırakaya açıklamasında, "Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadelede Avrupa ülkelerinin atması gereken adımların önündeki en büyük engelin giderek yükselen, Müslüman toplumu ve vatandaşlarımızı tedirgin eden aşırı sağcı akımlar olduğunu gözlemliyoruz. Irkçılık ve İslam düşmanlığı ile mücadelede başarıya ulaşmanın tek yolunun ortak akıl ile bireylerden başlayarak siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinden geçtiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

Sırakaya, "Doğal afetler, hastalıklar ve salgınlarda birlik ve beraberlik adına gösterilen insani, medeni tavrın sadece toplumlara değil, insanlığı da tehdit eden ırkçılık ve İslamofobi'ye karşı da gösterilmesi gerekmektedir. Irkçılık, Müslüman ve insan düşmanlığı sadece bireyleri değil, toplumları da zehirleyen bir hastalıktır" dedi.

"Saldırı ve tehditleri yakından takip ediyoruz"

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına ve ibadethanelere yönelik tüm "ırkçı", "islamofobik" saldırı ve tehditleri yakından takip ettiklerini ifade eden Sırakaya, "Saldırı ve tehditlerin faillerinin ortaya çıkartılması ve sadece vatandaşlarımızı değil, medeniyetleri de hedef alan eylemlerin odağının deşifre edilmesi için gerekli görüşme ve soruşturmaları ortak akılla yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırakaya, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, ne 1984'te Almanya Duisburg'da, ne 1988'de Almanya Schwandorf'da, ne de 1993'de Almanya Solingen'de yüreğimizi ve ciğerimizi halen yakan kundaklamaları unutmayacağız. 2000 ile 2007 yılları arasında 8 vatandaşımızla birlikte 10 insanın canice katledildiği Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin insanlığın ortak hafızasından silinmemesi adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. Tüm bu cani, alçak saldırılara karşı mücadelemizde 'Hanau' saldırısını ve bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerini asla unutmayacak, o masum sivillerin düşlerinin tohumlarını insanlığa ekmek için fert fert elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

Sırakaya, "İşte bu anlayışla Almanya'nın Hanau kentinde ırkçılık ve Müslüman düşmanlığına karşı farkındalığın arttırılması için 19 Şubat'ta düzenlenecek etkinliklere milletimizi, hükümetimizi ve milli irademizin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen bizzat katılarak Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla kol kola olacağız" ifadelerini kullandı.

Irkçı, Müslüman ve insanlık düşmanı alçak saldırıların bir daha tekrarlanmaması ve faillerinin ortaya çıkartılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle komisyonun her hal ve şartta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağını vurgulayan Sırakaya, "İnsanlığın ve medeniyetlerin bu hastalıklı düşünce ve akımlara teslim olmaması için tarihten gelen sorumluluğumuzu bugün de yarın da devam ettirecek, her zaman vatandaşlarımızdan, mazlumdan ve ötekileştirilenden yana tavrımızı belli edeceğiz" dedi. - FRANKFURT

Milletvekili, Irkçılık, Müslüman, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti milletvekili Sırakaya'dan Hanau saldırısının 1. yıl dönümünde mesaj - Son Dakika


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