Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekili Şirin Ünal: Kadirova'nın psikolojisinde bozulma vardı
Son Dakika Dünya AK Parti milletvekili Şirin Ünal: Kadirova'nın psikolojisinde bozulma vardı

AK Parti milletvekili Şirin Ünal: Kadirova'nın psikolojisinde bozulma vardı

43 dakika önce

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde yardımcı olarak çalışan Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili bildiklerini savcıya anlattığını söyledi.

AK Parti milletvekili Şirin Ünal: Kadirova'nın psikolojisinde bozulma vardı, System.String[]

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, evinde yardımcı olarak çalışan Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova'nın ölümüyle ilgili bildiklerini savcıya anlattığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mecliste yaptığım çalışmalardan hoşnutsuz olan bazı çevreler, bu olayı fırsata çevirip beni ve ailemi yerin dibine soktular." dedi.


Ünal, Yargı Reform Paketi'nin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alarak, eşinin bakıcısı Kadirova'nın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

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Özbekistan, Şirin Ünal, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 
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