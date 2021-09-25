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AK Parti Milletvekili Tamer: "Yüz yüze eğitim başladı. Maalesef okullarımızda sıkıntılarımız var" - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Tamer: "Yüz yüze eğitim başladı. Maalesef okullarımızda sıkıntılarımız var"

25.09.2021 13:37
AK Parti Milletvekili Tamer:

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; Kayseri'nin koronavirüs vaka sayılarında Türkiye'de en yüksek illerden bir tanesi olduğunu söyleyerek; "Kayseri yine ilk 5'i bırakmıyor.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; Kayseri'nin koronavirüs vaka sayılarında Türkiye'de en yüksek illerden bir tanesi olduğunu söyleyerek; "Kayseri yine ilk 5'i bırakmıyor. Bu hepimizin ayıbı diye düşünüyorum. Hastanelerdeki doluluk oranlarımız maalesef yüksek, şuanda yüzde 85. Yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 60 civarına düştü. Entübe olan hasta sayılarımız yüksek, zaten kaybettiğimiz hastaları da biliyorsunuz istediğimiz seviyede değil" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nın nöbetçi vekil uygulamasında bu haftaki nöbetçi vekil olan Milletvekili İsmail Tamer, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Tamer; "Meclis kapandıktan sonra yoğun tempolu bir şekilde sahaya indik. AK Parti olarak hiçbir zaman seçime göre çalışmadık, her zaman halkın arasında olduk. Bu yaz da tüm ilçelerdeki mahallelerimizi ziyaret ettik. Genel anlamda baktığımızda köylerimizi yaşanabilir hale getirdik" dedi.

"Maalesef okullarımızda sıkıntı var"

Kayseri'nin vaka sayılarında ülke genelinde ilk 5'te olduğunun altını çizen Tamer; vatandaşları kurallara uymaları noktasında uyardı. Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okullarda da sıkıntılar olduğunu belirten Tamer; "Genel anlamda baktığımız zaman pandemide Kayseri yine ilk 5'i bırakmıyor. Bu hepimizin ayıbı diye düşünüyorum. Sağlık bakanımızla sürekli görüşüyoruz. Kayseri'nin biran önce bu liderliği bırakması lazım. Ama sadece bizim çalışmalarımızla olmuyor, halka da büyük görevler düşüyor. Her konuşmamızda uyarıyoruz ama maalesef baktığımız zaman ilk 5'i bırakmıyoruz. Bu da üzüntü verici. Nedenlerini araştırdık; bunda düğünlerin, taziyelerin ve gurbetçi kardeşlerimizin yaz döneminde burada olmalarının büyük etkisini gördük. Okullarımız açıldı, yüz yüze eğitim başladı. Maalesef okullarımızda da sıkıntılarımız var. Öğretmenler arasındaki aşılama oranlarını takip ediyoruz, çocuklarımızın kurallara uyup uymadıklarını takip ediyoruz. Oralarda alınacak tedbirler varsa almaya çalışıyoruz. Hastanelerdeki doluluk oranlarımız maalesef yüksek, şuanda yüzde 85. Yoğun bakımlarımızın doluluk oranı yüzde 60 civarına düştü. Entübe olan hasta sayılarımız yüksek, zaten kaybettiğimiz hastaları da biliyorsunuz istediğimiz seviyede değil. Yüksek seviyede devam ediyor. O zaman herkes üzerine düşen görevi yapacak. Bu oranlar yüksek olursa yarın ne olacağını bilemeyiz" şeklinde konuştu.

"Hiçbir ilimizde açıkta kalan öğrenci yok"

Öğrenci yurtlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tamer; "Üniversitelerimiz açıldı. Ortada bir KYK yurt problemlerinin olduğu ifade ediliyor. Tamamen provokasyon. Hiçbir ilimizde, hiçbir öğrencimiz açıkta değil. Altını çizerek belirtiyorum. 2002 yılında geldiğimizde 175 bin yurt yatağı varken şimdi bu oranlar 1 milyonun üzerine çıktı. El insaf, 5 yıldızlı otel konumundaki kredi ve yurtlar kurumu son derece mükemmel şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kayseri'de yatırımların devam ettiğini aktaran Tamer; "En önemli yatırımlarımızdan bir tanesi yüksek hızlı trenimiz. Mali yönden problemler çözüldü, şu günlerde imzaları atmayı bekliyoruz. En kısa zamanda da inşallah temelini atacağız. Havaalanı bitmek üzere, millet bahçesi bitmek üzere. Erciyes'teki projelerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Kira ve etiket fiyatlarının normal olmadığını da sözlerine ekleyen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; "Ev kiralarımız artmıştır. Bu olabilecek bir şey değil. Zaman zaman esnaflarımızdan şikayetler geliyor etiket fiyatlarının kontrolsüz şekilde arttığı söyleniyor. Bununla ilgili tedbirler var. Eğer devletin anında her alışveriş merkezlerini denetlemesi zor. O yüzden vatandaş bizi uyarsın, biz de tedbirlerimizi alalım" şeklinde sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

AK Parti Milletvekili Tamer: Yüz yüze eğitim başladı. Maalesef okullarımızda sıkıntılarımız var

İsmail Tamer, Milletvekili, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Tamer: 'Yüz yüze eğitim başladı. Maalesef okullarımızda sıkıntılarımız var' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Tamer: "Yüz yüze eğitim başladı. Maalesef okullarımızda sıkıntılarımız var" - Son Dakika
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