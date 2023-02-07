AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti

07.02.2023 17:40
AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişi, depremde hayatını kaybetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişi, depremde hayatını kaybetti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesi, dün Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adıyaman'da enkaz altında kaldı. 2 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonrası Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, bugün öğleden sonra partisinin Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin cansız bedenine ulaştıklarını belirterek, "Acımız çok büyük. Yakup Taş milletvekilimiz ile birlikte ailesinden 21 kişi hayatını kaybetti. Benim de ailemden kuzenlerimi kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.ŞENTOP'TAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem felaketinde enkaz altında kalan, AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum vekilimize ve deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Taş ile ailesinden 20 kişi depremde hayatını kaybetti - Son Dakika
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