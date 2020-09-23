AK Parti Milletvekili Uçar Ormanlı'da muhtarları dinledi - Son Dakika

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ile birlikte düzenlenen toplantıda AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ile İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli ve İl Genel Meclisi Üyeleri Ormanlı Beldesinde mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi. Ormanlı Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, yaklaşık 30 Muhtar katıldı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, partisinin Ereğli İlçe Yönetimi ile birlikte düzenledikleri organizasyona katılımlarından dolayı Milletvekili Uçar, İl Başkanı Tosun, Kozlu Belediye Başkanı Bektaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Karaveli'ye teşekkür etti. Toplantıda konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt bundan sonra belde ve köylere daha sık geleceklerini ve sorunların çözümü için milletvekili, il başkanı, belediye başkanı, il genel ve belediye meclis üyeleriyle çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ise Ormanlı Beldesi ve civar köylerde Zonguldak İl Özel İdaresi'nin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Sorunların çözümünde herkesin samimi ve gayretli olması gerektiğini ifade eden Uçar, "Bugünkü toplantımızın amacı, burada ikamet eden Muhtarlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulunmak. Bizler, sizin içinizden biriyiz. Buralara gelmekten imtina etmeyiz, aksine mutlu oluruz. Bundan sonra da köylerimize gelip, yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde göreceğiz" dedi.

Toplantıda köyleri için talepleri olan muhtarlar tek tek dinlenirken, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol da beldenin en önemli sorununun su olduğu dile getirdi. Bu konuda birtakım girişimlerde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade eden Başol, Milletvekili Uçar'dan destek istedi.

Muhtarlar Milletvekili Uçar ve beraberindekilere yeni iş sahalarının açılması, pazaryeri, yol, bazı köylerde cep telefonlarının çekmemesi, elektrik hatlarının yenilenmesi ve doğalgaz sorunu ve taleplerini iletti.

AK Parti heyetinin Ormanlı programı, Belde Teşkilatı ve Belediye ziyareti ile sona erdi. - ZONGULDAK