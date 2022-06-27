AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi

27.06.2022 12:28
AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi. ???????

Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Demre-1 kuyusunda yeniden sondaj ve petrol arama çalışmaları başladığını aktardı.

Demre-1 kuyusunun 1980'li yıllarda açıldığını belirten Uslu, "Kuyu 6 bin 111 metre derinliğiyle halen Türkiye'nin ikinci derin petrol arama kuyusudur. Güzel haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Uslu'ya Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı'nın da eşlik etti.

YORUMLAR
500
MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor MHP, ilçe ilçe 2023 seçimini anlatıyor
Kaynak: AA

Milletvekili, Hisarcık, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:28 AFAD'dan Batı Karadeniz içim önemli uyarı! 15 ilçede taşkın riski tehlikeli boyutlara ulaştı
12:09 Antalya'da panik! Tekneye bağlı paraşütün ipi koptu, turistler gökyüzünde asılı kaldı
11:57 TİSK açıkladı: Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:34:39. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement