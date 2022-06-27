Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Demre-1 kuyusunda yeniden sondaj ve petrol arama çalışmaları başladığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi - Son Dakika

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