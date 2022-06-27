AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'de başlatılan petrol arama çalışmasını inceledi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre ilçesinde başlanan Demre-1 petrol arama sondaj çalışmalarını inceledi. ???????
Uslu, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Demre-1 kuyusunda yeniden sondaj ve petrol arama çalışmaları başladığını aktardı.
Demre-1 kuyusunun 1980'li yıllarda açıldığını belirten Uslu, "Kuyu 6 bin 111 metre derinliğiyle halen Türkiye'nin ikinci derin petrol arama kuyusudur. Güzel haberler bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Uslu'ya Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı'nın da eşlik etti.
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