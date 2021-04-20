AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, BEÜ Rektörlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

Ziyarette Kiler'e, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, AK Parti Bitlis Merkez İlçe Başkanlığı yönetici ve üyeleri de eşlik etti.

Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı