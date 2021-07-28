AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, Erdek'te - Son Dakika

AK Parti Milletvekili Subaşı'dan Erdek ziyaretinde esnaf, siyasi parti, belediye ve STK'ları ziyaret etti.

AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, AK Parti Erdek İlçe Teşkilatı ile birlikte ilçede ziyaret ve programlar gerçekleştirdi. Milletvekili Subaşı, ziyaret programına TIR ve Kamyon Park Alanı ile başladı. Burada şoför esnafı ile bir araya gelen Subaşı, şoför esnafından aktarılan sorunları tek tek not etti.

Milletvekili Subaşı'nın ziyaret programı Engelli ve Engelli Aileleri Derneği Erdek Temsilciliği ile sürdü. Dernek Başkanı Meliha Söğüt ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Subaşı'dan, Derneğe gelir getirecek bir stant yeri tahsisi istendi. Talebi olumlu karşılayan Subaşı, bu konuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Erdek Belediyesi'nin kendilerine yardımcı olmaları için gereken girişimin yapılacağı sözünü verdi.

AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı, belediyeye yaptığı ziyarette yeni seçilen Belediye Başkanı Burhan Karışık ve belediye meclis üyelerince çok sıcak bir şekilde karşılandı. CHP'li Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı'ya ilçede hızla çözüm bekleyen sorunlarla ilgili brifing verdi. Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı dikkatle dinleyen Subaşı, ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, görevinde başarılar diledi.

Kaymakamlık ziyaretinde Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy tarafından ağırlanan AK Parti heyetine Kaymakam Atasoy tarafından Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerle ilgili bilgilendirme yapıldı.

AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı'nin Erdek ziyaretine, 2021 yılı itibariyle AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeliği Ekonomik İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sezai Doğan'da eşlik etti. - BALIKESİR