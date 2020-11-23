AK Parti Milletvekili Yel'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Tekirdağ AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yel, mesajında, dünyanın en önemli ve en kutsal mesleğini yapan öğretmenlerin günlerini kutladı.

Öğretmenlerin tarih içinde her zaman ayrı bir yeri olduğunu ve en kutsi makamlara layık görüldüğünü bildiren Yel, şunları kaydetti:

"Sevgili öğretmenlerimizin bu anlamlı gününde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, bu onurlu meslekten emekli olmuş toplumumuzun vazgeçilmez mensupları emekli öğretmenlerimize de sevenleriyle birlikte sağlık ve mutlu ömürler diliyorum.

Başta Tekirdağlı öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en samimi duygularımla tebrik ediyor, kendilerine sevgilerimi ve başarı dileklerimi sunuyorum."