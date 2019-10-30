AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor

AK Parti İstanbul milletvekili ve partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti milletvekili seçilmiş ve bugüne kadar bu görevine devam etmişti.



Yeneroğlu'nun istifası sonrası AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü. Yeneroğlu'ndan boşalan MKYK üyeliği koltuğuna ise AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp ?Özsoy getirildi.