Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor
Son Dakika Dünya AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor

AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor

45 dakika önce

AK Parti İstanbul milletvekili ve partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Ak Parti milletvekili seçilmiş ve bugüne kadar bu görevine devam etmişti

AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor, System.String[]

AK Parti İstanbul milletvekili ve partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti milletvekili seçilmiş ve bugüne kadar bu görevine devam etmişti.


Yeneroğlu'nun istifası sonrası AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü. Yeneroğlu'ndan boşalan MKYK üyeliği koltuğuna ise AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp ?Özsoy getirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Milletvekili, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken
AK Parti MKYK'de değişiklik! Mustafa Yeneroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu İtalya'dan küstah Türkiye açıklaması: Suriye'deki harekat Avrupa'yı tehlikeye atıyor Fransa'dan skandal karar: Okul gezilerinde annelerin başörtüsü takması yasaklandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 19:53:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]