AK Parti milletvekili Yeneroğlu istifa etti: Parti içinde birçok arkadaşım benden farklı düşünmüyor
45 dakika önce
AK Parti İstanbul milletvekili ve partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Ak Parti milletvekili seçilmiş ve bugüne kadar bu görevine devam etmişti
AK Parti İstanbul milletvekili ve partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yeneroğlu, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti milletvekili seçilmiş ve bugüne kadar bu görevine devam etmişti.
Yeneroğlu'nun istifası sonrası AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 290'a düştü. Yeneroğlu'ndan boşalan MKYK üyeliği koltuğuna ise AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp ?Özsoy getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:07
AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken AK Parti MKYK'de değişiklik! Mustafa Yeneroğlu'nun yerine gelen isim belli oldu İtalya'dan küstah Türkiye açıklaması: Suriye'deki harekat Avrupa'yı tehlikeye atıyor Fransa'dan skandal karar: Okul gezilerinde annelerin başörtüsü takması yasaklandı!