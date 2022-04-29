AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu

29.04.2022 19:07
AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Suruç ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız Suruç ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Konfeksiyonlar caddesi üzerinde bulunan dükkanları ziyaret eden Yıldız, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Yıldız, herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

Her zaman halk iç içe olduklarını ve onların taleplerini önemsediklerini ifade eden Yıldız, AK Parti'nin başarılı hizmet siyasetinin altında ortak akıl ve istişarenin yattığını belirtti.

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İbrahim Halil Yıldız, Milletvekili, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Yıldız Suruç'ta esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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