AK Parti Milletvekili Zafer Işık sokağa çıkma kısıtlamasında görev yapanları ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde görev yapanlara ziyaret gerçekleştirdi.

Işık, Türk Kızılayı Derneği Gemlik Şubesi ekipleriyle birlikte eczane, fırın ve su dağıtım yapanlar ile polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret etti.

Milletvekili Işık, ziyaretleri kapsamında sokak hayvanlarının beslenmesi için de bazı sokak ve caddelere mama bıraktı.

Türk Kızılayı ekiplerinin ikram dağıtımına da katılan Işık, kendisine iletilen sorunları ve talepleri not aldı.

Bu süreçte birlik olmanın ve kurallara uymanın önemine değinen Işık, tedbirlere uyulduğu takdirde kısa sürede Kovid-19 salgınının sona ereceğini söyledi.