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AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi

05.02.2022 10:53

İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin engellendiği iddiası eleştirilere sebep olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü bu olayı yalanlarken AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Taksim'de Kürtçe müzik yapan gençleri ziyaret etti. Burada Kürtçe bir şarkıya eşlik eden Toprak, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada paylaşılan bir videoda, İstiklal Caddesi'nde Kürtçe şarkı söyleyen gençlerin polis tarafından engellendiği iddia edilmişti. Bu durum büyük tepki çekmişti.

EMNİYET YALANLAMIŞTI

Görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Oluşan kalabalık yüzünden yoğun şikayetler yapıldığı anlaşılmıştır. Uygulama nedeniyle Kürtçenin yasak olduğuna ilişkin bir algı oluşturulması ve konunun bu şekilde yansıtılmasını esefle karşılıyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

"KÜRTÇE SEVDA TÜRKÜSÜNE EŞLİK ETTİK"

Gündeme gelen konu sonrasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İstiklal Caddesi'nde müzik yapan gençleri ziyaret etti. Toprak, burada gençlerle birlikte Kürtçe bir şarkı da söyledi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Toprak, görüntülere "İstiklal Caddesinde Kürtçe sevda türküsüne eşlik ettik" notunu düştü.

İstiklal'de renkli anlar! AK Parti milletvekili, gençlerle Kürtçe şarkı söyledi
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Son Dakika Güncel AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti milletvekilinden Kürtçe şarkı! İstiklal'de gençlerle bir araya geldi - Son Dakika
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