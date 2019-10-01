AK Parti milletvekilinin evinde ölü bulunan genç kadın için sosyal medyada kampanya: #NadirayaNeOldu

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde ölü bulunan Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova için sosyal medyada kampanya başlatıldı. 23 Eylül'de hayatını kaybeden Kadirova'nın şüpheli ölümüyle ilgili #NadirayaNeOldu etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.



Kadirova'nın Şirin Ünal'ın silahı ile intihar ettiği açıklandı. Olayla ilgili bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, intihar sırasında Ünal ile birlikte milletvekilinin eşinin ve kızının da evde bulunduğunu duyurdu. Ancak Türk basınına konuşan Özbek kadının abisi, "Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa başlayacaktı" ifadelerini kullandı.