AK Parti milletvekilleri Arpaçay'da - Son Dakika

AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın'ın ile birlikte Arpaçay'da bir takım incelemelerde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine gelen Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen milletvekilleri sorunların çözümü için ilgili kurumlarla hemen iletişime geçerek sorunların çözülmesini istedi.

AK Parti hükümetleri tarafından Arpaçay'da yapılan yatırımları da yerinde gören milletvekilleri, Belediye Başkanı Erçetin Altay'dan bilgi aldı. Başta yollar olmak üzere alt yapı park bahçeler gezen milletvekilleri, Arpaçaylıların hizmetlerin en iyisine layık olduğunu belirttiler.

Devletin yatırımlarından Arpaçay'ın nasibini fazlasıyla aldığına dikkat çekerek, yatırımlarım devam edeceği müjdesini verdiler. Milletvekilleri daha sonra Arpaçay'dan ayrıldı. - KARS