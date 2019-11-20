Son Dakika Haberleri: AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem...
Son Dakika Politika AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem... - Son Dakika

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem...

6 saat önce

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem..., System.String[]

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Zengin, Engin Özkoç, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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