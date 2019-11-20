AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem...

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AK Parti, "Bu kadına haddini bildirin" diyen CHP'li Engin Özkoç'u ortak açıklamayla kınadı

"Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddiasına ilk ağızdan yanıt: Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmedim

Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım

CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz