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AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem...
6 saat önce
AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:54 Kaynak: AA
AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.
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