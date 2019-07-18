AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
3 saat önce
AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler.
AK Parti Van Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
milletvekilleri İrfan Kartal
ve Abdulahat Arvas
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile bir araya geldiler.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen milletvekilleriyle istişare toplantısı sonrası Kartal ve Arvas, Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanı buldular. Buluşmada, Van özelinde yerel ve bölgesel konular görüşülürken, gerçekleşecek olan projelerle yatırımların konuşuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vekiller aracılığıyla Van halkına sevgi ve muhabbetlerini de iletti. - VAN
Ahmet Davutoğlu: Başka yol kalmazsa parti kurulur Yılanın boğmaya çalıştığı kartalı son anda kurtardılar Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!