AK Parti Milletvekilleri ile Hdp Milletvekilleri Arasında Tartışma
31 dakika önce
AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışmaANKARA - AK Parti ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
AK Parti milletvekilleri ile HDP
milletvekilleri arasında tartışma
ANKARA - AK Parti ile Halkların Demokratik Partisi
milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında TBMM Şeref Holü'nde tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ı uğurlamak üzere beklerken, HDP milletvekilleri de Grup Toplantısı'ndan çıktılar. HDP Tunceli
milletvekili Alican Önlü
polislere ve milletvekillerine geçemediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine AK parti milletvekilleri Önlü'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Şeref Holü'nde tartışma çıktı. Tartışma AK parti milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:50 Kaynak: İHA
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