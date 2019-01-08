Son Dakika Haberleri: AK Parti Milletvekilleri ile Hdp Milletvekilleri Arasında Tartışma

AK Parti Milletvekilleri ile Hdp Milletvekilleri Arasında Tartışma

32 dakika önce

AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışmaANKARA - AK Parti ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

AK Parti milletvekilleri ile HDP milletvekilleri arasında tartışma

ANKARA - AK Parti ile Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında TBMM Şeref Holü'nde tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurlamak üzere beklerken, HDP milletvekilleri de Grup Toplantısı'ndan çıktılar. HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü polislere ve milletvekillerine geçemediği için tepki gösterdi. Bunun üzerine AK parti milletvekilleri Önlü'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine Şeref Holü'nde tartışma çıktı. Tartışma AK parti milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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