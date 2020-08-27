AK Parti Milletvekilleri Kiler ve Taşar'dan Ahlat Belediyesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti.

Çoban ile bir süre sohbet ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Taşar ve Kiler, ilçenin gelişmesi için başlatılan projelerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çoban ise, projelerin takibi ve desteklenmesi noktasında milletvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Taşar ve Kiler'e, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani eşlik etti.