AK Parti Milletvekilleri Kiler ve Taşar'dan Tatvan Belediyesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'yi ziyaret etti.

Kiler ve Taşar, makamında ziyaret ettikleri Geylani ile görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Geylani, projelerin takibi ve desteklenmesi için milletvekilleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, şöyle dedi:

"İlçemize yatırım ve hizmet yolunda kapısını çaldığımız iki milletvekilimiz de bizim için elinden geleni yapıyor. Sayın vekillerimize hizmetlerimize destekleri ve şehrimize kazandırdıkları için hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum."

Taşar ve Kiler'e ziyaretinde Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Şems Nasır ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç de eşlik etti.