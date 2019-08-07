AK Parti milletvekilleri: "Van'ın kalkınması ortak gayemizdir"

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AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması

AK Parti fahri kurucusu istifa etti! Sosyal medyadan resmen duyurdu

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi