AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi

20.08.2022 13:42
AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi

AK Parti milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri, "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Avcılar'da partililerle buluştu.

AK Parti milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri, "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında Avcılar'da partililerle buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca yürütülen "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Avcılar Kültür Sosyal Sanat ve Eğitim Vakfında (AKSEV) 11 milletvekilinin katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Abdullah Güler, Ahmet Hamdi Çamlı, Akif Çağatay Kılıç, Hasan Turan, Mustafa Demir, Nevzat Şatıroğlu, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Şamil Ayrım, Tülay Kaynarca ve Rümeysa Kadak katıldı.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, il başkanlığının yaz dönemi ve ekim ayına kadar organize ettiği "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamda 30'a aşkın ilçeyi ziyaret ettiklerini, genel başkan yardımcıları, bakanlar, MYK üyeleri, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri olarak sahada insanlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Bakanların da ilçe merkezlerinde iş insanları, STK temsilcileri ve ilçelerin meydanlarında halkla bir araya geldiğini belirten Küçükoğlu, "Hükümetimizin 20 yıl boyunca yaptıklarını ve bundan sonraki ikinci 20 yılda ne yapacaklarını paylaşıyorlar. Neden 'Yüz Yüze 100 Gün' programı yapıyoruz? Bu program AK Parti'nin yaptığı ilk program değil. AK Parti, kurulduğu günden bugüne yüz yüze programlarını her daim arazide yapan bir partidir ve bunun göstergesini de her girdiği seçimi alarak göstermiştir." dedi.

Gelecek seçimin Cumhuriyet'in 100. yılına denk geldiğini hatırlatan Küçükoğlu, "Bu anlamda da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelen yüz yılın seçimine doğru, 2023 seçimine doğru gidiyoruz. Yüzyılın seçimine, sandığından il başkanlığına, hükümetine, genel başkanına, Cumhurbaşkanı'na varıncaya kadar her alanda, adım adım, saha saha hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Milletvekilleri programın ardından farklı mahallelerde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti milletvekilleri Avcılar'da partililerle bir araya geldi - Son Dakika

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