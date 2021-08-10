AK Parti Milletvekilleri, yangından etkilenen vatandaşları yalnız bırakmıyorlar - Son Dakika

Milletvekili Çalık beraberinde AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve partililerle birlikte Marmaris İçmeler Mahallesinde yangından zarar gören alanları inceledi, mahalle sakinlerinin ve esnafların taleplerini dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalık, yangınları söndürmek için gece gündüz canla başla çalışan tüm ekiplere ve vatandaşlara minnettar olduğunu belirtti. Çalık ve beraberindekiler daha sonra AK Parti Marmaris ilçe teşkilatını da ziyaret ettiler.

MARMARİS'TE YARALAR SARILIYOR

Marmaris'te yangın sonrası tüm devlet kurumları, belediyeler ile AK Parti milletvekilleri bölgede yaraların sarılması için mücadele ediyor ve vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmıyorlar. Marmaris'te 29 Temmuz'da saat 13.11'de Armutalan mahallesi Siteler mevkisinde başlayan orman yangını, başlangıcından 9 gün sonra tamamen kontrol altına alınmıştı.